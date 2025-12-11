Corridoi umanitari in arrivo dalla Libia 122 rifugiati

Sono in arrivo in Italia 122 rifugiati provenienti dalla Libia grazie a un protocollo tra il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Esteri, l'UNHCR e la Comunità di Sant'Egidio, che ha reso possibile l'apertura di corridoi umanitari. Questa iniziativa mira a offrire protezione e supporto a persone in cerca di sicurezza.

