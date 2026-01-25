Corteo a Roma per la resistenza curda | Chiediamo corridoi umanitari all’Ue senza si rischia il massacro – Video

A Roma si è svolto un corteo a sostegno della resistenza curda, organizzato da Rete Kurdistan Roma e Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, con proteste pacifiche e simboliche, tra cui una lunga treccia di capelli come gesto di solidarietà. I manifestanti hanno chiesto all’Unione Europea l’istituzione di corridoi umanitari, evidenziando il rischio di un massacro senza interventi adeguati.

Durante la manifestazione, organizzata da Rete Kurdistan Roma e dall’Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia ( Uiki ), molte le persone in piazza che, oltre a sventolare cartelli e bandiere, hanno mostrato una lunga treccia di capelli in segno di protesta. Il gesto si è diffuso on line dopo che, un miliziano affiliato alle forze di Damasco ha ucciso una combattente dell’ Ypj e in un video ha mostrato “come trofeo” la sua treccia tagliata. Anche Kobane, città che nel 2014 diventò il simbolo della resistenza contro Isis, si trova ora di nuovo sotto assedio. “Nei giorni scorsi è arrivata notizia che hanno tagliato l’acqua, l’elettricità e internet – spiega Jacopo Bindi, dell’Accademia della Modernità Democratica, istituzione del Movimento curdo che si occupa di studiare e diffondere le idee di Ocalan – c’è il rischio di un genocidio nei confronti delle popolazioni curde, yazide e assire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

