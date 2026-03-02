Richiamo formaggio dal mercato per motivi di sicurezza

Un richiamo alimentare riguarda il Grana Padano DOP, questa volta nella versione di bastoncini pronti al consumo. Il provvedimento è stato deciso per motivi di sicurezza e interessa un lotto specifico del prodotto. I consumatori sono invitati a verificare se ne possiedono uno appartenente alla partita richiamata e a non consumarlo.

Scatta un nuovo richiamo alimentare che coinvolge il celebre Grana Padano DOP, ma questa volta sotto forma di pratici bastoncini pronti al consumo. I prodotti a marchio Maestri Formaggiai sono stati ritirati dagli scaffali per un possibile rischio fisico. L’ipotesi riguarda la presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni. Una misura precauzionale che punta a evitare qualsiasi pericolo per i consumatori. L’avviso ufficiale è comparso sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza. L’allerta, diffusa nel fine settimana, invita alla massima attenzione prima del consumo. Il sistema dei controlli ha attivato rapidamente le procedure di verifica. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Uova ritirate dalla vendita: marca, lotto e i motivi del richiamoIl ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale, segnalando un potenziale rischio microbiologico... Leggi anche: Uova ritirate dalla vendita: marca e lotto e motivi del richiamo Don’t Buy EGG In These 6 Grocery Stores (Millions Of Eggs Recalled For Shocking Reasons) Contenuti utili per approfondire Richiamo formaggio. Discussioni sull' argomento Richiamo di stracciatella e burrata dai supermercati per Listeria, coinvolti due lotti di Casearia del Ben; 2 allerta listeria in tartare e Gorgonzola dolce: I lotti da controllare. Grana Padano in pezzi richiamo dal commercio per presenza di corpi estranei: i lotti interessatiOggetto del richiamo da supermercati e negozi sono i Bastoncini di Grana Padano DOP venduti a marchio Maestri Formaggiai in vaschette preconfezionate ... fanpage.it Uova ritirate dal mercato per rischio salmonellaNuovo richiamo alimentare pubblicato sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata ad avvisi e ritiri. Il provvedimento, diffuso nella giornata del 19 febbraio, riguarda alcuni lotti di ... ilfattovesuviano.it RICHIAMO Data: 27/02/2026 Marchio Denominazione prodotto: Maestri Formaggiai facebook