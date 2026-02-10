Va al bar e paga con una banconota da 50 euro falsa | denunciato un giovane

Un giovane è stato denunciato dopo aver pagato alcune consumazioni al bar con una banconota da 50 euro falsa. Ha preso il resto e se n’è andato di corsa, lasciando il titolare con il dubbio. La polizia sta cercando di identificare l’autore di questa truffa.

SASSOFERRATO – Ha pagato alcune consumazioni con una banconota da 50 euro falsa e si è allontanato rapidamente dal bar. Per questo un ventenne di nazionalità rumena, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Sassoferrato al termine.

