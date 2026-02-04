Perché dovresti fare la pipì ogni 3 ore | l'urologo spiega quali sono i rischi se non lo fai

Trattenere la pipì ogni tre ore può sembrare normale, ma in realtà non lo è. Un urologo avverte che aspettare troppo a lungo prima di urinare aumenta il rischio di infezioni, problemi ai reni e perdita di elasticità della vescica. Per evitare complicazioni, è meglio ascoltare i segnali del corpo e fare la pipì regolarmente, senza aspettare troppo tempo.

Infezioni, perdita di elasticità, problemi ai reni: trattenere la pipì può diventare dannoso per la nostra salute, se reiterato nel tempo, per questo un urologo spiega i tempi da seguire.🔗 Leggi su Fanpage.it

