Cultura | Battaglia Pd riapre il bunker dei Savoia a Villa Ada bella notizia per Roma

Il bunker dei Savoia a Villa Ada a Roma riapre al pubblico dopo essere stato chiuso a causa della pandemia di Covid-19. La riapertura è stata annunciata da un rappresentante del Partito Democratico. La struttura, situata nel parco, torna accessibile ai visitatori, segnando un passo importante per la valorizzazione del patrimonio storico della città. La riapertura avviene in un momento di ripresa delle attività culturali a Roma.

Riapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada, un importante passo per la cultura romana dopo la pandemia. Una notizia entusiasmante per la città di Roma: dopo un lungo periodo di chiusura a causa della pandemia di Covid-19, il bunker dei Savoia situato all’interno di Villa Ada riapre finalmente al pubblico. La presidente della commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia, esponente del Partito Democratico, ha confermato questa positiva novità. “Grazie ai lavori eseguiti dall’amministrazione capitolina – ha dichiarato – il sito torna oggi visitabile e fruibile gratuitamente. Questo è possibile grazie all’accordo di collaborazione siglato tra il Campidoglio, Roma Sotterranea e Asd Giochi di Strada, che desidero ringraziare per l’impegno e la collaborazione dimostrati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

