Indagini sulla morte di David Rossi riaperte l' annuncio di Massimo Giletti a 13 anni dal caso irrisolto

A tredici anni dalla morte di David Rossi, le autorità hanno deciso di riaprire le indagini sul suo decesso. L’annuncio è stato dato da Massimo Giletti attraverso un post su Instagram, suscitando attenzione e curiosità sull’evento. Nessuna informazione ufficiale sui motivi di questa decisione né dettagli aggiuntivi sul procedimento investigativo. La vicenda rimane al centro delle discussioni pubbliche e mediatiche.