Corso Vittorio Emanuele slitta il restyling delle traverse | prima i lavori alla rete idrica

Il restyling di Corso Vittorio Emanuele, noto come “Corso da re”, procede a passi lenti. Attualmente, i lavori sono concentrati sulla rete idrica lungo l’asse principale, mentre il rifacimento delle traverse e delle strade laterali richiederà più tempo. La riqualificazione completa del corso richiederà ulteriori interventi, per migliorare la viabilità e l’estetica dell’intera zona.

Il nuovo volto del cosiddetto “Corso da re” è ormai realtà lungo l’asse principale, ma per vedere completato l’intervento anche nelle strade laterali servirà ancora tempo. Il cronoprogramma, infatti, si allunga almeno fino alla tarda primavera. Il tratto centrale del Corso Vittorio Emanuele è stato riconsegnato alla città dopo una riqualificazione lunga e complessa. Restano però irrisolte le condizioni delle traverse che confluiscono nel corso, in particolare nell’area compresa tra via dei Principati e piazza Portanova, dove il restyling definitivo non potrà partire prima di nuovi interventi infrastrutturali. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Corso Vittorio Emanuele, slitta il restyling delle traverse: prima i lavori alla rete idrica Leggi anche: Riapre il Corso Vittorio Emanuele, le traverse saranno ultimate dopo Luci d'Artista Potenziamento della rete elettrica: iniziati i lavori su corso Vittorio EmanueleDa lunedì 19 gennaio sono iniziati i lavori di potenziamento della rete elettrica su corso Vittorio Emanuele II, a cura di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Vibo, giovedì il corteo silenzioso di Ali di Vibonesità: La comunità difenda il diritto alla salute. Bari guarda al futuro: al via il potenziamento della rete elettrica su Corso Vittorio EmanueleNell'ambito del progetto «Resilienza climatica» verranno realizzate quattro nuove linee di Media Tensione, che permetteranno di migliorare la cosiddetta magliatura della rete, rendendola più flessib ... lagazzettadelmezzogiorno.it Potenziamento della rete elettrica: iniziati i lavori su corso Vittorio EmanueleDa oggi, lunedì 19 gennaio, via al cantiere di E-Distribuzione che comporteranno restringimenti e divieti di sosta a tratti. Previste quattro nuove linee di media tensione. Fine lavori entro il 30 apr ... baritoday.it Gelatina !!!! Vieni a provarla . Ci troviamo a Noto , Corso Vittorio Emanuele 14. Info 392/9954442 facebook

