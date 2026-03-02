Israele si trova a fronteggiare un contrattacco con attacchi di bombe provenienti da gruppi ostili. Il governo israeliano continua a resistere agli attacchi, mantenendo la difesa e la sicurezza come priorità. Nessuna dichiarazione ufficiale ha indicato cambiamenti nelle strategie di risposta o dettagli sulle perdite subite. La situazione rimane tesa e in evoluzione sul campo.

La guerra non è un pranzo di gala, e questo sia Netanyahu che Trump l'hanno detto dal primo momento: ci siamo impegnati in una delle imprese più complesse del mondo, ci saranno sacrifici e anche perdite. Dopo l'attacco in cui è stato eliminato Khamenei, Netanyahu ha detto con orgoglio di aver aspettato per 40 anni questo momento. L'ha spiegato mentre contro il cielo azzurro dalla terrazza del suo ufficio prendeva il microfono per restituire a Israele calma e fiducia, comunicando tuttavia il suo lutto profondo per i due eventi tragici che sabato e poi ieri hanno colpito prima Tel Aviv, con un edificio distrutto da un missile e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Resistere al contrattacco delle bombe nemiche. La vera forza di Israele (che sfida la paura)

“Anche se Trump dovesse morire, parti di quel movimento resterebbero. Dobbiamo resistere, resistere, resistere”: Robert De Niro contro il presidente UsaOspite del podcast di Nicolle Wallace, l’attore si commuove parlando del futuro degli Stati Uniti sotto Trump: “Sta a noi proteggere il Paese” È tra...

Leggi anche: Sospeso da Forza Italia e fuori anche dalle chat del partito, Ferranti passa al contrattacco

Una raccolta di contenuti su Resistere.

Discussioni sull' argomento Resistere al contrattac­co delle bombe nemiche La vera forza di Israele (che sfida la paura); Unità nazionale e guerra civile. Nervi saldi e dispiegare il contrattacco; Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia lotta, ma spreca troppo, e la Francia vince; Giro della Sardegna 2026, volata vincente di Davide Donati! 2° Gianmarco Garofoli, tanta Italia in Top10.

Ecco perché non riusciamo a resistere al dolce anche quando siamo sazi - facebook.com facebook