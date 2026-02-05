Sospeso da Forza Italia e fuori anche dalle chat del partito Ferranti passa al contrattacco

Ferranti si difende e passa al contrattacco. Dopo essere stato sospeso da Forza Italia per ventiquattro mesi, ora si trova anche escluso dalle chat del partito. La sua reazione non si fa attendere: Ferranti ha deciso di rispondere pubblicamente, senza nascondersi, e di chiarire la sua versione dei fatti.

Dopo il danno, anche la beffa. Perché alla sospensione per ventiquattro mesi da Forza Italia, per Francesco Maria Ferranti ha fatto seguito anche "l'esclusione dai canali di comunicazione interna del movimento". Insomma, via dalle chat del partito a conferma di quella "separazione in casa" emersa.

