Renzetti Pescara Fortis | Oltre la rissa elettorale serve una visione per il futuro | la città è una miniera dimenticata

Mauro Renzetti, presidente di Pescara Fortis, ha dichiarato che la città, descritta come una miniera dimenticata, ha bisogno di andare oltre le tensioni della campagna elettorale. Renzetti ha sottolineato la necessità di sviluppare una visione chiara per il futuro, richiamando l’attenzione su temi rilevanti che richiedono attenzione e azione concreta.

«Pescara, una miniera dimenticata: oltre la rissa elettorale, serve una visione per il futuro».Mauro Renzetti, presidente di Pescara Fortis a nome del comitato esprime l'esigenza di riscoprire temi importanti.«La politica è, o per lo meno dovrebbe sempre essere, l'arte dell'indirizzo e l'arte.