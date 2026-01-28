Renzetti Pescara Fortis sul ristoratore accoltellato | Terza aggressione armata la politica faccia barriera comune

Il consigliere comunale Renzetti di Pescara Fortis commenta gli ultimi episodi di violenza al ristorante La Barcaccia. Dopo la terza aggressione armata verificatasi nel locale, Renzetti chiede una risposta forte da parte delle istituzioni. “La politica deve mettere da parte le divisioni e creare una barriera comune contro la criminalità,” afferma. La situazione preoccupa i residenti e solleva dubbi sulla sicurezza nella zona.

Mauro Renzetti, presidente di Pescara Fortis, interviene dopo l'episodio di violenza avvenuto in piazza Primo Maggio a Pescara sabato sera Sicurezza. Renzetti (Pescara Fortis) dopo i fatti de La Barcaccia: «Terza aggressione armata, la politica faccia barriera comune».A parlare, dopo il gravissimo episodio di cronaca avvenuto sabato sera in piazza Primo Maggio, che ha visto il ferimento per accoltellamento di Massimiliano Di Cesare, titolare del ristorante La Barcaccia, è Mauro Renzetti, presidente del comitato Pescara Fortis. «Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà a Di Cesare e alla sua famiglia per il vile attacco subito mentre svolgeva il proprio lavoro», dice Renzetti, «ma la solidarietà, oggi, non basta più; non è un caso isolato, ma è il terzo episodio in pochissimo tempo che vede baristi e ristoratori pescaresi vittime di aggressioni all’arma bianca.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara Fortis commenta la situazione del concorso pubblico in Comune, evidenziando come l'amministrazione abbia perso fiducia tra i cittadini.

Pettinari commenta l'aggressione avvenuta in un locale, definendola una scena da far west e evidenziando un aumento dell'insicurezza in città.

