Reggio Calabria abbraccia la Nazionale femminile Battaglia | Vetrina straordinaria per la città

Reggio Calabria accoglie con entusiasmo la Nazionale femminile di calcio italiana, che ha scelto la città come punto di partenza per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2027. La squadra affronta una partita di alta intensità, attirando l’attenzione di tifosi e spettatori locali. La presenza delle giocatrici e lo svolgimento dell’incontro rappresentano un momento importante per la città e il movimento sportivo femminile.

