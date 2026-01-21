Astronomia la Calabria brilla ai campionati italiani | Reggio guida la partecipazione nazionale
La Calabria si distingue ai Campionati italiani di astronomia, con 227 studenti ammessi alla fase interregionale della XXIV edizione. Reggio Calabria si conferma come centro nevralgico della partecipazione calabrese, evidenziando l'interesse e l'impegno della regione nel campo delle scienze astronomiche. Questi risultati testimoniano l'importanza dell’educazione scientifica e il talento emergente tra i giovani calabresi.
La Calabria si conferma protagonista assoluta nel panorama scientifico nazionale grazie ai risultati ottenuti ai Campionati italiani di astronomia: sono 227 gli studenti calabresi ammessi alla fase interregionale della XXIV edizione della competizione, su un totale di 1.262 qualificati in tutta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Storico bronzo ai campionati Italiani di taekwondo, a Lampedusa la prima medaglia nazionale nelle cinture nere
Leggi anche: Taekwondo, campionati italiani senior assoluti: a Messina brilla la stella Gaetano Cirivello
Astronomia, la Calabria brilla ai campionati italiani: Reggio guida la partecipazione nazionaleOltre duecento studenti calabresi ammessi alla fase interregionale. Le prove si svolgeranno il 24 e 25 febbraio al liceo Leonardo da Vinci ... reggiotoday.it
Pitagora da Samo (Grecia) a Crotone nel 530 a.C. fondò una scuola in cui si studiava matematica, astronomia, musica e filosofia. Gli spazi della scuola erano ubicati nella "Casa delle Musa", tempio all'interno delle mura cittadine, circondato da giardini e portic x.com
Terremoto di stamattina presto a largo delle coste ioniche della Calabria, di magnitudo 5.1, registrato anche dal nostro sismografo. È stato risentito nella parte orientale della Sicilia, nella porzione ionica della Basilicata e in Puglia (Salento principalmente). Dat - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.