La Calabria si distingue ai Campionati italiani di astronomia, con 227 studenti ammessi alla fase interregionale della XXIV edizione. Reggio Calabria si conferma come centro nevralgico della partecipazione calabrese, evidenziando l'interesse e l'impegno della regione nel campo delle scienze astronomiche. Questi risultati testimoniano l'importanza dell’educazione scientifica e il talento emergente tra i giovani calabresi.

Astronomia, la Calabria brilla ai campionati italiani: Reggio guida la partecipazione nazionale. Oltre duecento studenti calabresi ammessi alla fase interregionale. Le prove si svolgeranno il 24 e 25 febbraio al liceo Leonardo da Vinci

