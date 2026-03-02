Reggio Calabria 33,7 milioni per 989 dipendenti | il 70% ha più di 50

Il Comune di Reggio Calabria ha un budget di circa 33,7 milioni di euro destinato a 989 dipendenti, di cui il 70% ha più di 50 anni. La distribuzione del personale e le risorse disponibili rappresentano un dato importante per capire la struttura amministrativa della città. La situazione riguarda direttamente la gestione delle risorse umane e l’organizzazione interna dell’ente locale.

Il Comune di Reggio Calabria si trova a un bivio cruciale, con una macchina amministrativa che, nonostante un budget per il personale di 33,675.782,54 euro nel 2025 e 989 dipendenti, fatica a rispondere alle esigenze della cittadinanza. L'allarme è stato lanciato dall'ex consigliera comunale Filomena Iatì, che denuncia una gestione del personale squilibrata, emergenziale e priva di visione strategica, con rischi concreti per la realizzazione di progetti pubblici e per la qualità della democrazia locale. La dotazione organica, stabilita dalla Delibera di Giunta n. 251 del 28 novembre 2025, mostra un quadro di invecchiamento marcato e settori chiave sotto organico, mentre il Piano triennale dei fabbisogni è stato modificato sei volte nel solo 2025.