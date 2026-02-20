Sicilia Calabria e Basilicata | 70% dipendenti pubblici lavora
In Sicilia, Calabria e Basilicata, oltre il 70% dei dipendenti pubblici lavora a tempo parziale, causando una riduzione significativa dei servizi nei piccoli Comuni. La causa principale risiede nelle politiche di contenimento della spesa pubblica, che hanno portato a contratti più flessibili e meno stipendi. Questa tendenza si traduce in un calo delle risorse disponibili per le amministrazioni locali, influenzando direttamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La diminuzione delle ore lavorative si riflette anche sulla presenza degli impiegati nei municipi.
L’Esodo Silenzioso: Il Part-Time Inghiotte i Comuni Italiani più Fragili. Un’amara fotografia emerge dai piccoli Comuni italiani, in particolare in Sicilia, Calabria e Basilicata: il lavoro a orario ridotto è diventato la norma per oltre il 70% dei dipendenti pubblici locali. Questa tendenza, in rapida crescita negli ultimi anni, solleva interrogativi sulla sostenibilità dei servizi essenziali e sulla capacità di queste amministrazioni di attrarre e trattenere personale qualificato, rivelando una crisi strutturale profonda che richiede interventi urgenti. al Centro della Tempesta. La situazione più critica si registra in Sicilia, dove il 71,6% dei dipendenti dei Comuni con meno di 5.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Maltempo, ciclone in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia, Calabria e Basilicata e avviso criticità in Sardegna
Leggi anche: Arpa Sicilia, indetto sit-in dei lavoratori: "Scopertura d'organico del 70% e 95 dipendenti in scadenza"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Maltempo: allerta arancione in Calabria e Sicilia, gialla per otto regioni; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla oggi: le regioni a rischio; Maltempo, allerta arancione in Sicilia e Calabria | Cancellati diversi collegamenti per Ischia e Procida.
Maltempo, oggi allerta meteo in Calabria e Sicilia: oltre 320 interventi dei vigili del fuoco e scuole chiuse a PalermoOggi allerta maltempo arancione in Calabria e Sicilia; gialla in altre 8 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Toscana. Schifani ha ... ilmessaggero.it
Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo cicloneLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone ... tg24.sky.it
Do you have family in Sicilia or Calabria Comment “SICILIA” or “CALABRIA” to shop Sweatshirts, tees, aprons and totes! - facebook.com facebook
CDM, DL CICLONE HARRY: 5 MILIONI PER IL TURISMO IN SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA Il ministro Santanchè: “Soddisfatti di aver mantenuto la promessa” Leggi di più ministeroturismo.gov.it/cdm-dl-ciclone… x.com