Reggiana-Südtirol martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca Reggiana-Südtirol. Da quando Lorenzo Rubinacci è stato nominato allenatore della Reggiana, la squadra ha disputato quattro partite, ottenendo due vittorie e due pareggi. La squadra di Rubinacci non ha ancora subito sconfitte nel nuovo ciclo, e la partita si presenta come un match importante per entrambe le formazioni.

Da quando Lorenzo Rubinacci, meno di un mese fa, è diventato il nuovo allenatore della Reggiana (comunicato ufficiale), i Granata non hanno più perso, con due vittorie e due pareggi nelle quattro gare del nuovo corso. Gli emiliani si sono così portati al di fuori della zona retrocessione anche c'è c'è ancora del lavoro da.