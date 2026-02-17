Le ragioni del Sì al referendum attraverso le frasi fantastiche dal passato dei sostenitori del No

Carlo Nordio ha criticato duramente il sistema “paramafioso” che controlla il Csm, rivelando come questa rete influenzi le decisioni giudiziarie. La sua denuncia ha portato alla luce un problema concreto che molti cittadini ignoravano, aggiungendo peso alla discussione sul referendum.

Dalla mozione congressuale del Pd sulla separazione delle carriere fino alle ragioni per cui al sorteggio del Csm non ci sono alternative per battere il correntismo, spiegate da Gratteri. Il caso Di Matteo è significativo, ma è solo una piccola goccia nell'oceano delle ipocrisie anti garantiste. Un piccolo ripasso Il primo a parlare di "sistema para-mafioso" al Csm fu Nino Di Matteo. Nordio schiva gli attacchi Il formidabile affondo di Carlo Nordio sul sistema "paramafioso" che governa gli ingranaggi del Csm ha permesso di illuminare un dato interessante della campagna elettorale referendaria che va ben oltre il merito delle parole utilizzate dal ministro della Giustizia.

