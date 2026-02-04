Referendum sulla giustizia presentati a Como i primi Comitati per il SÌ

Questa mattina a Como sono stati presentati i primi tre Comitati per il SÌ in vista del referendum sulla giustizia. L’evento ha avuto un riscontro positivo: molte persone si sono riunite per sostenere la campagna e sostenere le ragioni del sì. La data del voto si avvicina, e i comitati si preparano a coinvolgere sempre più cittadini.

Ha avuto pieno successo oggi, 3 febbraio 2026, la presentazione ufficiale dei primi tre Comitati Comaschi per il SÌ al Referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. All'incontro hanno partecipato il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il deputato Alessandro Sorte.

