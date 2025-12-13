Referendum sulla Giustizia i penalisti agrigentini scendono in piazza per il sì
I penalisti agrigentini partecipano all’iniziativa “129 piazze per il sì”, promossa dall’Unione camere penali italiane, con quattro incontri pubblici dedicati al referendum costituzionale sulla Giustizia. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa consultazione, che riguarda profondi cambiamenti nel sistema giudiziario italiano.
"129 piazze per il sì", l'iniziativa promossa dall'Unione camere penali italiane, approda anche nell'Agrigentino con quattro appuntamenti pubblici di sensibilizzazione sul prossimo referendum costituzionale sulla Giustizia.
