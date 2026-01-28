Referendum 22-23 marzo si è costituito il comitato Società civile per il No della provincia di Chieti

La provincia di Chieti si prepara al voto del 22-23 marzo con la nascita di un nuovo comitato. Si chiama

Eletta come coordinatrice provinciale del comitato la ventiduenne Rosa Pia de Martino; le adesioni al comitato rimangono aperte, per contatti si può inviare una mail all'indirizzo [email protected] Si è costituito lunedì 26 gennaio il comitato "Società civile per il No” della provincia di Chieti. Hanno aderito la Cgil provinciale di Chieti, l’Anpi provinciale Chieti, l’associazione Chieti Nuova 3 Febbraio, il comitato di Chieti Salviamo la Costituzione- CDC, Libera Chieti, l’associazione provinciale di Chieti Abruzzo in Movimento, A.L.I. Chieti, l’associazione provinciale 360 gradi Chieti, l’Arci provinciale di Chieti, il Comitato civico di Salute Pubblica, Coordinamento per la democrazia costituzionale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

