L’artista Tullio Pericoli ha manifestato il suo sostegno al No al referendum attraverso un disegno, considerato un regalo al comitato promotore. Nel disegno, una matita, simbolo dello strumento di voto, sostiene sulla punta un mappamondo con l’Italia in primo piano. La sua opera è stata consegnata al comitato promotore di questa campagna.

Una matita, quella con cui votiamo nelle urne, che regge sulla punta un mappamondo con in primo piano l’Italia. Tullio Pericoli, uno dei più importanti pittori e disegnatori italiani, si schiera per il No al referendum costituzionale sulla riforma Nordio: lo fa senza dichiarazioni, ma regalando un’opera inedita al comitato “Giusto dire No” promosso dall’Associazione nazionale magistrati, e in particolare alla sezione delle Marche, la sua regione d’origine. Una scelta di campo non scontata, da parte di un personaggio della cultura che finora non si era mai esposto su questioni politiche. Pericoli, classe 1936, ha iniziato la carriera al... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’artista Tullio Pericoli si schiera per il No con un disegno: il regalo al comitato promosso dai magistrati

Costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistratiArezzo, 2 febbraio 2026 – Costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Presentato il comitato pescarese del "Si" al referendum di marzo sulla separazione delle carriere dei magistratiNasce a Pescara il comitato per il SI al Referendum sulla separazione delle carriere denominato “SI per il bene comune” che si terrà il 22 e il 23...

Una raccolta di contenuti su Tullio Pericoli.

Tullio pericoli: doppio sguardo ritratti e paesaggi 1986–2025La Galleria Carlo Virgilio di Roma presenta, dal 28 gennaio al 27 febbraio 2026, Tullio Pericoli: doppio sguardo. Ritratti e paesaggi 1986–2025. Una mostra che vuole essere insieme l’omaggio a un ... romatoday.it

Licini-Pericoli, dialogo a distanza tra i paesaggi specchio dell’animaC’è un tratto di Marche, quello delle colline tra Fermo e Ascoli, in cui la geometria si fa sogno: divisioni tra i campi, segnati da antiche centuriazioni romane; le strade esili, come vene nel corpo ... repubblica.it