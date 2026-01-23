Presentato il comitato pescarese del Si al referendum di marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati

Il 23 febbraio, nello studio legale Di Benedetto - Toppetti, è stato ufficialmente presentato il comitato pescarese a favore del

Nasce a Pescara il comitato per il SI al Referendum sulla separazione delle carriere denominato “SI per il bene comune” che si terrà il 22 e il 23 marzo prossimi Il comitato “Si per il bene comune”, è comitato territoriale in coordinamento e collaborazione con il comitato nazionale “Cittadini per il Si”presieduto da Francesca Scopelliti, vedova di Enzo Tortora. Presidente del comitato di Pescara è Renato Di Benedetto del Foro di Pescara, vice presidente Gianluca Tucci, Tesoriere Mariavittoria Monaco, con altri 40 professionisti e cittadini tra consiglieri sottoscrittori. Promotrice e sottoscrittrice Valeria Toppetti, esponente del partito di Forza Italia e responsabile regionale del movimento femminile Azzurro Donna.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e quelle del noIl referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvato nel 2025, rappresenta un tema di grande rilevanza nel panorama giudiziario italiano.

