Nel comune si registra un record di utilizzo dei fontanelli pubblici, con più di un milione di bottiglie evitate grazie all’uso di acqua potabile gratuita. La scelta dei cittadini di preferire questo metodo ha portato a numeri significativi, evidenziando un incremento nell’impiego dei fontanelli rispetto al passato. Il dato viene presentato dall’amministrazione come un risultato positivo in termini di sostenibilità.

Il Comune parla di un successo di sostenibilità. I numeri sono importanti: oltre un milione di bottiglie salvate grazie alla scelta consapevole di tanti cittadini calcinaioli di utilizzare i fontanelli. Vediamo i dati. Il fontanello di Calcinaia, in via Caduti di Cefalonia e Corfù, ha erogato nel 2025 ben 75.500 litri di acqua. Secondo le stime basate sull'utilizzo medio del territorio, circa 37.000 litri sono stati di acqua naturale e 38.500 di acqua frizzante, permettendo di eliminare ben 50.333 bottiglie di plastica da un litro e mezzo. Spostandoci a Fornacette, la casa dell'acqua di piazza Timisoara ha distribuito 73.250 litri totali. Qui il dettaglio è molto equilibrato, con circa 37.

© Lanazione.it - Record dei fontanelli pubblici. Un milione di bottiglie salvate

