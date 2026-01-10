Candele luminose e bottiglie scintillanti | la mozione per vietarli nei locali pubblici a Roma
In seguito all’incidente di Crans Montana, il governo italiano valuta l’introduzione di norme per vietare l’uso di candele luminose e bottiglie scintillanti nei locali pubblici di Roma, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. La discussione si inserisce nel contesto delle misure di prevenzione, affrontando tematiche di tutela e responsabilità legate alla sicurezza nei luoghi di aggregazione pubblica.
La politica, si sa, spesso segue i temi e i tempi della cronaca. Così, a pochi giorni dalla tragedia di Crans Montana in Svizzera, il governo italiano discute sulla possibilità di vietare le candele luminose e i dispositivi scintillanti. Il tema arriva anche in consiglio comunale su iniziativa di.
