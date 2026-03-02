Reclutamento e formazione docenti ANDIS | accesso frammentato e criticità sulla continuità didattica

Il reclutamento e la formazione dei docenti sono al centro di un sistema che presenta diverse criticità, tra cui un accesso molto frammentato. Questa situazione ha conseguenze sulla qualità dell’offerta formativa e sulla continuità delle attività didattiche nelle scuole, creando difficoltà nel garantire un percorso stabile e uniforme per gli studenti. La situazione viene descritta come problematica e suscettibile di miglioramenti.