Reclutamento e formazione docenti ANDIS | accesso frammentato e criticità sulla continuità didattica
Il reclutamento e la formazione dei docenti sono al centro di un sistema che presenta diverse criticità, tra cui un accesso molto frammentato. Questa situazione ha conseguenze sulla qualità dell’offerta formativa e sulla continuità delle attività didattiche nelle scuole, creando difficoltà nel garantire un percorso stabile e uniforme per gli studenti. La situazione viene descritta come problematica e suscettibile di miglioramenti.
Un sistema di accesso frammentato, con ricadute sulla qualità dell’offerta formativa e sulla continuità didattica. È quanto evidenzia il Consiglio Nazionale dell’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), riunitosi dal 19 al 21 febbraio presso l’Aula Magna dell’IPSEOA “E. Cornaro” di Lido di Jesolo (VE), che ha dedicato ampio spazio ai temi del reclutamento e della formazione del personale docente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Docenti precari, il doppio canale di reclutamento torna in Parlamento: il DDL Bucalo supera la fase di audizioni e va al voto. Anief: “Un equilibrio tra merito e continuità didattica”La VII Commissione del Senato ha dichiarato conclusa la fase di discussione sul Disegno di Legge Bucalo — Atto Senato n.
Decreto PNRR, parte l’iter parlamentare: dal reclutamento dei docenti agli organici ATA, dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l’accreditamento degli enti di formazioneÈ iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n.
