Mercoledì sera alle 21:00 si gioca la semifinale di ritorno di Copa del Rey tra Real Sociedad e Athletic Bilbao. Le due squadre si sfidano per un posto nella finale di Siviglia e sono pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati che seguono da vicino questa sfida basca.

Mercoledì notte ci attende uno splendido derby basco: la semifinale di ritorno di Copa del Rey, che metterà di fronte Real Sociedad e Athletic Bilbao per un posto nella finale di Siviglia. I Txuri-urdin partono con un vantaggio molto importante ma non decisivo: nella gara d’andata hanno violato San Mamès grazie al guizzo di Turrientes.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Athletic Bilbao (mercoledì 04 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Leones alla ricerca dell’impresa

