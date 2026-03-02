Re Carlo vieta alle figlie di Andrea di partecipare al Royal Ascot | ecco perché

Re Carlo ha deciso di impedire alle principesse Beatrice ed Eugenia di partecipare al Royal Ascot 2026. La notizia è stata riportata recentemente dai media britannici e ha suscitato molta attenzione nel Regno Unito. Le due principesse resteranno quindi fuori dall’evento di quest’anno, in un momento di tensione tra la famiglia York e la monarchia britannica.

Le principesse Beatrice ed Eugenia restano fuori dal Royal Ascot 2026. La notizia, rimbalzata nelle ultime ore sui media britannici, segna un nuovo capitolo nella crisi che coinvolge la famiglia York e riaccende i riflettori su uno dei fronti più delicati per Buckingham Palace. Non si tratta soltanto di un’assenza mondana, ma di un segnale politico e mediatico ben preciso che arriva in un momento in cui la monarchia sta cercando di ricompattarsi facendo fronte comune e di difendere la propria credibilità dopo gli scandali che hanno investito l’ex principe Andrea, coinvolto nel caso Epstein. L’estate dei Reali inglesi, tradizionalmente scandita da cappelli scenografici e carrozze dorate, si preannuncia diversa dal solito quest’anno, almeno per alcuni membri della famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Carlo e l'arresto di Andrea: «La giustizia faccia suo corso». William e Kate: «Sostegno al re». Perquisizioni in corso al Royal LodgeWilliam e Kate hanno dato pieno sostegno alla dichiarazione di re Carlo sull'arresto dell'ex principe Andrea.

Caso Epstein, pressing di Carlo dopo lo scandalo: Andrea ha lasciato la Royal Lodge(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor ha lasciato la Royal Lodge dopo le pressioni ricevute dal fratello, re Carlo, a seguito dello scandalo...

