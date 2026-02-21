Dove sono Beatrice ed Eugenie dopo l’arresto di Andrea? Silenzi e vacanze interrotte il ruolo di ‘zio Carlo’ e l’addio alla vita da royal

Beatrice ed Eugenie sono state viste in vacanza in un luogo isolato, dopo l’arresto di Andrea. La causa di questa scelta è il forte clamore mediatico e il desiderio di tutelare la privacy delle due giovani. Le sorelle hanno deciso di allontanarsi dalla vita pubblica per qualche giorno, interrompendo le normali attività quotidiane. Le loro uscite sono state accompagnate da un aumento di sicurezza, mentre il ruolo di “zio Carlo” resta centrale nel sostegno familiare.

Roma, 21 febbraio 2026 – Il 19 febbraio 2026 sarebbe dovuta essere una giornata di festeggiamenti per la famiglia York: Andrea ha compiuto 66 anni, ma invece di ricevere una visita delle figlie, ha ricevuto quella della polizia. L’ arresto di Andrew Mountbatten-Windsor con l’accusa di “misconduct in public office” (vale a dire: cattiva condotta in pubblica funzione ) e il successivo rilascio dopo circa undici ore senza incriminazioni formali, ha scosso tutti. Mentre il padre resta sotto indagine, princess Beatrice e princess Eugenie hanno scelto il silenzio, chiudendosi nelle rispettive residenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

