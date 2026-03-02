Raya vola e salva l' Arsenal nel recupero | parata strepitosa al 93'
Nel match tra Arsenal e Chelsea, il portiere spagnolo dei Gunners effettua una parata decisiva al 93% salvando il risultato sul 2-1. Durante il recupero, il portiere si distingue per un intervento spettacolare che impedisce ai Blues di pareggiare. La partita si conclude così con la vittoria dell’Arsenal, grazie alla prestazione eccezionale del numero uno.
Il portiere spagnolo dei Gunners compie un mezzo miracolo nel finale, mantenendo il punteggio fermo sul 2-1 tra Arsenal e Chelsea. 3 gol su 3 da calcio d'angolo, in un match che rischia di diventare decisivo per la corsa al titolo degli uomini di Arteta. Guarda qui gli highlights del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Guarda la parata ‘brillante’ di Raya per fermare il gol di Thiago in Premier League
Leggi anche: Arteta elogia l’eroismo di Raya mentre l’Arsenal supera la sfida del Chelsea