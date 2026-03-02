Arteta elogia l’eroismo di Raya mentre l’Arsenal supera la sfida del Chelsea

L’allenatore dell’Arsenal ha lodato le prestazioni di Raya durante la partita contro il Chelsea, evidenziando il suo ruolo decisivo nel risultato. La squadra londinese ha concluso la sfida con una vittoria, grazie anche alle parate del portiere. La gara si è svolta ieri sera e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso.

L'Arsenal è apparso sulla buona strada per un pomeriggio relativamente tranquillo dopo essere passato in vantaggio con William Saliba nel primo tempo. Quel vantaggio è stato poi ripristinato in modo drammatico quando Jurrien Timber ha segnato di testa su corner di Declan Rice, dopo che un autogol di Piero Hincapie aveva brevemente portato il Chelsea al livello. Tuttavia, le fasi finali si sono rivelate tutt'altro che semplici. Nonostante il Chelsea sia stato ridotto in dieci uomini dopo l'espulsione di Pedro Neto al 70' – il settimo cartellino rosso del club in campionato in questa stagione – gli ospiti hanno quasi recuperato un punto nel finale.