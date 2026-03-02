Ravenna 7 marzo | corteo dalla Darsena a Piazza del Popolo contro

Il 7 marzo 2026 alle ore 15:00 si svolgerà a Ravenna un corteo che partirà dalla zona Darsena e si concluderà in Piazza del Popolo. La manifestazione è organizzata contro il governo Meloni e coinvolge cittadini che intendono esprimere il loro dissenso. La protesta si svolge in modo pacifico e senza incidenti segnalati.

Il 7 marzo 2026, alle ore 15:00, si terrà a Ravenna un corteo cittadino in zona Darsena contro il governo Meloni. L'iniziativa, organizzata da Potere al Popolo Ravenna, è parte di una mobilitazione che si estenderà fino alle urne del 22 e 23 marzo, quando si voterà sul referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. Il corteo è il primo atto di una serie di azioni che culmineranno con una manifestazione nazionale a Roma il 14 marzo. Il movimento critica il governo per l'aumento delle spese militari, la legittimazione di forze di destra, la repressione sociale e la minaccia alla democrazia attraverso la riforma costituzionale. Un corteo che parte dalla Darsena per arrivare al cuore della città La Darsena di Ravenna è il punto di partenza del corteo del 7 marzo, scelto per il suo valore simbolico.

