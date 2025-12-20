Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna | Torino blindata Tajani | Figli di papà violenti contro figli del popolo | Live
Massima allerta in città per la manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Blindati questura, caserme di carabinieri, Palazzo di Città e la palazzina di corso Regina Margherita che ospitava il centro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: "Violenti figli di papà", "Centro culturale? Balle". Tajani e Zangrillo contro Askatasuna
Leggi anche: Tajani: "I violenti spesso sono figli di papà, i poliziotti figli del popolo"
Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti
