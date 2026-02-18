Riparte la rassegna FaraggianaPop | il primo appuntamento è dedicato a Sanremo

La rassegna Faraggiana Pop riparte dopo due anni di pausa, per celebrare il suo ritorno. La decisione di riprendere deriva dall’interesse crescente del pubblico e dalla voglia di offrire un’ampia varietà di spettacoli. Il primo evento si svolgerà nel centro storico di Alessandria, con un concerto dedicato a Sanremo e ai suoi brani più famosi. La serata includerà anche performance di danza e musica classica, coinvolgendo artisti locali e nazionali. La rassegna si concluderà nel mese di giugno, coinvolgendo diversi spazi culturali della città.

Ritorna anche nel 2026 la rassegna Faraggiana Pop, un variegato viaggio musicale dalle canzoni di Sanremo a Rachmaninov, dalla danza contemporanea alle Indie Rock. Un percorso che ofrirà sicuramente emozioni; grandi nomi e artisti emergenti per trascorrere momenti non solo di musica. Quattro serate che hanno al centro la musica come esperienza condivisa, sottolineata anche dal manifesto che con un'illustrazione colorata mette al centro il collettivo: volti, gesti e corpi attraversati da un fusso sonoro continuo. Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 febbraio, alle 20,30, con "Sanremo, un festival a tutti gli effetti", una serata musicale in ricordo di Sara Gambaro con la Compagnia "Il cerchio della vita".