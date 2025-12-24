Da venerdì 2 a domenica 11 gennaio 2025 tra Perth e Sydney, in Australia, si giocherà la nuova edizione della United Cup, torneo a squadre miste che darà il via alla stagione 2026 del tennis: saranno al via 18 Nazioni, tra le quali l’Italia. La selezione azzurra sarà composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Nuria Brancaccio, Andrea Pellegrino, Sara Errani ed Andrea Vavassori. L’Italia giocherà il Gruppo C, con sede a Perth, con la Francia di Arthur Rinderknech e Lois Boisson e la Svizzera di Stan Wawrinka e Belinda Bencic. Lo svolgimento della manifestazione: nella prima fase a gironi le 18 Nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

La United Cup 2026 assegnerà punti per i ranking ATP e WTA! Il gruzzolo potenziale in palio per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli

