Rangers Qualiano sconfitto 1-3 in casa dal Mondragone City

Nella 24esima giornata del girone A di Promozione, i Rangers Qualiano hanno subito una sconfitta casalinga contro il Mondragone City con il risultato di 1-3. È stato l’esordio di Ivan de Michele alla guida della squadra. La partita si è giocata in casa dei Rangers, che non sono riusciti a ottenere punti contro gli avversari.

