rangers qualiano ufficiale la separazione con allenatore e vice

Rangers Qualiano ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore e il vice, motivando questa scelta con risultati deludenti nelle ultime partite. La società ha comunicato ufficialmente la separazione, ringraziando i due per l'impegno dimostrato durante la stagione. La decisione arriva dopo un confronto interno, che ha portato alla scelta di cambiare la guida tecnica. La squadra cerca ora un nuovo allenatore per riprendere il cammino.

La società annuncia l’interruzione del rapporto con Guerrera e Licciardiello, ringraziandoli per il lavoro svolto e augurando loro il meglio per il futuro calcistico. La notizia è arrivata circa mezz’ora fa: i Rangers Qualiano hanno ufficializzato la fine del rapporto professionale con l’allenatore Francesco Guerrera e il vice Domenico Licciardiello. La comunicazione è stata diffusa attraverso un annuncio del presidente Gennaro Scamardella, che ha voluto esprimere gratitudine per il lavoro svolto dallo staff tecnico. Nel comunicato si legge: “La società Rangers Qualiano ringrazia l’allenatore Francesco Guerrera e il suo vice Domenico Licciardiello per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’amore che hanno dato per i nostri colori, sicuri che non è un addio, ma solo un arrivederci! Auguriamo a entrambi un grande in bocca al lupo per il prosieguo del loro percorso calcistico! Grazie ancora, buona fortuna!” La società non ha ancora reso note le prossime mosse per la guida tecnica, ma assicura aggiornamenti a breve. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Rangers Qualiano vincono 3-2 in trasferta e confermano la vetta della classificaI Rangers Qualiano hanno ottenuto una vittoria per 3-2 in trasferta contro il Casalnuovo, rafforzando la loro posizione in cima alla classifica.

Rangers Qualiano, un punto prezioso sul campo dell’Alvignano: la capolista resisteRangers Qualiano ottiene un punto sul campo dell’Alvignano, mantenendo la leadership nel Girone A di Promozione.

Intanto, Luigi Castaldo gioca ancora in Promozione con il Rangers Qualiano. Ha 43 anni. x.com

Rangers Qualiano 1998. . Intervista post gara al termine di Rangers Qualiano vs Don Guanella Mister Francesco Guerrera. - facebook.com facebook