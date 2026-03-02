Iran caccia precipita vicino base Usa in Kuwait | il video dello schianto

Un caccia americano è stato abbattuto in Kuwait, secondo quanto confermato da un ufficiale del Centcom e riportato dal Wall Street Journal. La notizia è stata diffusa anche dalla Cnn, dai media iraniani e dal ministero della Difesa del Kuwait. Un video mostra lo schianto dell’aereo, avvenuto nelle vicinanze di una base statunitense nel paese.

(Adnkronos) – Almeno un caccia americano è stato abbattuto in Kuwait. Lo conferma un ufficiale del Centcom citato dal Wall Street Journal, dopo le notizie della Cnn, dei media iraniani e quelle riferite dal ministero della Difesa del Kuwait. L'equipaggio è riuscito a salvarsi, ha confermato la fonte citata dal Wsj.