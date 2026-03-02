RAI | BASTA MORBOSITÀ POLITICHE SU DE MARTINO INVESTIAMO SUL FUTURO DELLA TV

La Rai ha annunciato che non ci saranno più polemiche politiche su Stefano De Martino e ha confermato un investimento per il futuro della televisione. Durante la finale di Sanremo 2026, si è verificato un passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino, un evento che rappresenta un cambiamento importante nel panorama della tv generalista.

Il passaggio di consegne all'Ariston fra Carlo Conti e Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 è stata un evento senza precedenti che segna una svolta epocale nella tv generalista. "Carlo Conti è una persona di cuore e un grande uomo, in grado di animare le persone che devono lavorare con lui e che fanno parte di questo ambiente. E' la prima volta nella storia della Rai e di Sanremo che avviene un passaggio di testimone così, in diretta". Così l'ad Rai Giampaolo Rossi. Carlo Conti ha rivelato di aver "chiesto fortemente di poter fare questo passaggio di consegne in video", avvenuto dopo la sua decisione, comunicata due mesi fa, di lasciare la direzione artistica del festival.