Ascolti TV 4 febbraio | L' invisibile e De Martino su Rai 1 battono tutti

Questa sera la fiction di Rai 1, L'invisibile, conquista il pubblico con il 22,3% di share, superando tutti gli altri programmi. Su Rai 1 anche De Martino, che raccoglie un buon riscontro. Tra i game, Affari Tuoi segna il 24,1%, vincendo contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. La serata si conferma molto combattuta tra fiction e quiz show.

La fiction di Rai 1 ottiene il 22.3% di share, mentre Affari Tuoi arriva a segnare il 24,1% di share battendo La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Stefano De Martino è il re dei game show, superando La ruota della fortuna del veterano Gerry Scotti. Il game show del conduttore, in onda verso le 20:30 su Rai Uno, nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, si attestato sul 24,1% di share, con 5 milioni e 187mila spettatori, mentre la trasmissione di Gerry Scotti si è fermata a 4 milioni e 818mila spettatori, toccando il 22% di share. La fiction di Rai 1 sulla cattura di Matteo Messina Denaro domina il palinsesto della prima serata Ma a catturare l'attenzione degli spettatori, dominando negli ascolti della prima serata, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

#L’Invisibile-La-Cattura-di-Matteo-Messina-Denaro || Ieri sera, su Rai1, la miniserie ‘L’Invisibile’ ha conquistato il prime time.

