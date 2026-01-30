Si deve fermare Affari tuoi la decisione della Rai su Stefano De Martino e non solo

Febbraio sarà un mese cruciale per la televisione italiana. La Rai ha deciso di fermare Stefano De Martino e di cambiare alcune delle sue trasmissioni di punta. La decisione arriva dai piani alti e rischia di rivoluzionare le serate di milioni di italiani, abituati a seguire certi programmi ormai da anni.

Febbraio segnerà un punto di svolta per la televisione italiana. Una scelta netta, presa ai piani alti, è destinata a cambiare le abitudini di milioni di telespettatori, costretti a rivedere rituali serali che sembravano intoccabili. La Rai ha deciso di intervenire in modo drastico sul proprio palinsesto, mettendo mano anche a certezze che fino a oggi erano apparse blindate. Tra i programmi coinvolti c'è anche quello più amato dal pubblico, l'appuntamento quotidiano che unisce famiglie, pacchi e suspense davanti allo schermo. Con Stefano De Martino alla conduzione e Herbert Ballerina nel ruolo di spalla, Affari Tuoi è diventato uno dei pilastri dell'access prime time.

