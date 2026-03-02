Raggiri al telefono | due denunce

Due persone hanno presentato denunce per raggiri telefonici in cui sono state contattate con il numero clonato della loro banca. Una delle vittime ha ricevuto una telefonata durante la quale si è detto che si trattava di un controllo antifrode, ma in realtà l’obiettivo era ottenere dati sensibili e svuotare il conto. Le denunce sono state depositate presso le autorità competenti.

L'hanno contattata al telefono con il numero della sua banca, in realtà clonato, poi le hanno detto che si trattava di un controllo per prevenire frodi telematiche, ma era solo uno stratagemma per carpire dati sensibili e svuotarle il conto. L'autore della truffa ha però dovuto fare i conti con i carabinieri che lo hanno identificato e denunciato. Si tratta di un bergamasco di 45 anni che si era spacciato per il responsabile dell'ufficio frodi dell'istituto di credito e che aveva utilizzato la cosiddetta tecnica dello spoofing telefonico. E' accaduto a Fermo e vittima della truffa è stata una donna di 40 anni correntista di una banca con sede centrale a Roma.