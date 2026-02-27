Vendono hashish a due ragazzine al parco | in manette due giovani pusher Denunce per mazze e coltelli

Due giovani sono stati arrestati per aver venduto hashish a due ragazzine nel parco, mentre altre persone sono state denunciate per aver portato mazze e coltelli. Le forze dell’ordine hanno effettuato un ampio intervento nelle strade di Modena, che sono state presidiate tutto il pomeriggio e fino a sera. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Un massiccio dispiegamento di forze ha presidiato le strade di Modena dal primo pomeriggio fino a sera. Nella giornata di ieri, la città è stata teatro di un vasto servizio straordinario di controllo del territorio interforze definito ad "Alto Impatto". L'operazione, disposta dal Questore Lucio.