Il Natale si trasforma in un incubo per molte persone a Milano, vittime di truffe e raggiri legati a case e voli fantasma. La situazione ha portato a una crescente ondata di denunce contro l’agenzia coinvolta, lasciando decine di cittadini, in particolare originari dell’America Latina, in stato di forte disagio.

Milano, 10 dicembre 2025 – Per decine di milanes i, per lo più o riginari dell’America latina, sarà un Natale amaro. Hanno scoperto nei giorni scorsi che l’agenzia alla quale si erano rivolti per organizzare il costoso viaggio e riabbracciare i loro parenti non ha mai acquistato i biglietti aerei, l ’intermediario ha intascato i soldi ed è sparito dalla circolazione lasciando a terra intere famiglie. Alcuni di loro hanno s porto denuncia alla polizia contro il peruviano Mirko A.G., e hanno aperto una casella email ([email protected]) per raccogliere le segnalazioni di altre vittime della presunta truffa e tentare la strada di un’azione giudiziaria collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it