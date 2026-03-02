La Procura di Napoli Nord ha disposto il rinvio a giudizio per Alessio Tucci, di 19 anni, accusato di aver ucciso una ragazza di 14 anni ad Afragola il 26 maggio dell’anno scorso. Tucci è l’ex fidanzato della vittima e ora dovrà affrontare il processo. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto nel Napoletano.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura di Napoli Nord ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessio Tucci, 19 anni, l’ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio dell’anno scorso. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 2 aprile, dinanzi al gup del tribunale di Napoli Nord, Pia Sordetti. Tucci è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, pur non contestando l’aggravante della crudeltà. Martina venne uccisa a colpi di pietra alla testa. Le aggravanti contestate sono i motivi abietti e futili, ma anche che la vittima era minorenne, che l’omicidio è stato commesso ai danni di una persona con la quale l’omicida aveva avuto una relazione e che il reato è avvenuto in un luogo abbandonato nel quale la vittima non poteva chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ragazza uccisa nel Napoletano, rinvio a giudizio per l’ex fidanzato di Martina Carbonaro

Martina Carbonaro uccisa a 14 anni: cade l'aggravante della crudeltà per l'ex fidanzatoE’ stato un omicidio abietto, futile, ma non crudele, quello di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato 19enne Alessio Tucci , ad...

Omicidio Martina Carbonaro, l’ex fidanzato rinviato a giudizio per l’assassinio della 14enneAlessio Tucci, ex di Martina Carbonaro e in carcere per il suo omicidio, è stato rinviato a giudizio: il prossimo 2 aprile si terrà l'udienza...

Contenuti e approfondimenti su Martina Carbonaro.

Argomenti discussi: Martina Carbonaro, chiuse indagini: verso processo per omicidio.

Omicidio Martina Carbonaro, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ragazzoDopo il delitto il ragazzo prese parte alle ricerche fingendo di essere estraneo ai fatti. L'udienza preliminare fissata per il 2 aprile ... rainews.it

Omicidio Martina Carbonaro, l’ex fidanzato rinviato a giudizio per l’assassinio della 14enneAlessio Tucci, ex di Martina Carbonaro e in carcere per il suo omicidio, è stato rinviato a giudizio: il prossimo 2 aprile si terrà l'udienza preliminare ... fanpage.it