Omicidio Martina Carbonaro l'ex fidanzato rinviato a giudizio per l'assassinio della 14enne

L'ex fidanzato di Martina Carbonaro, attualmente in carcere, è stato formalmente rinviato a giudizio per il suo omicidio. La ragazza aveva 14 anni al momento della morte. L'udienza preliminare si terrà il 2 aprile. La decisione è arrivata dopo le indagini e le verifiche condotte dagli inquirenti.

Alessio Tucci, ex di Martina Carbonaro e in carcere per il suo omicidio, è stato rinviato a giudizio: il prossimo 2 aprile si terrà l'udienza preliminare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio Martina Carbonaro, caduta aggravante della crudeltà per ex fidanzato Alessio Tucci, resta quella della “minorata difesa”Secondo la Procura, l’omicidio non sarebbe stato commesso con modalità riconducibili alla crudeltà. Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: cade aggravante della crudeltàEsclusa l'aggravante della crudeltà per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex Alessio Tucci ad Afragola; la Procura ha... Contenuti utili per approfondire Omicidio Martina Carbonaro. Temi più discussi: Martina Carbonaro, chiuse indagini: verso processo per omicidio; Referendum Giustizia, Cathy La Torre: Dicono una quantità di bugie disarmante; Delitto di Garlasco, nuove indagini: perizie informatiche e testimoni riaprono il caso dopo quasi 20 anni. Omicidio Martina Carbonaro, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ragazzoDopo il delitto il ragazzo prese parte alle ricerche fingendo di essere estraneo ai fatti. L'udienza preliminare fissata per il 2 aprile ... rainews.it Martina Carbonaro, la studentessa uccisa dall’ex. Fissata la prima udienza: il 2 aprile in aula Alessio TucciSi terrà il prossimo due aprile dinanzi al gup Sordetti del Tribunale di Aversa la prima udienza del processo sull’omicidio di Martina Carbonaro. È stato il giudice per ... ilmattino.it L’atroce omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola strappata alla vita il 26 maggio 2025, continua a scuotere l’opinione pubblica non solo per la ferocia del crimine, ma anche per l’inquietante deriva d’odio che emerge dal web. La famiglia d - facebook.com facebook