Martina Carbonaro uccisa a 14 anni | cade l' aggravante della crudeltà per l' ex fidanzato

Questa mattina, la procura di Napoli ha deciso di non applicare l’aggravante della crudeltà all’omicidio di Martina Carbonaro. L’ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni, aveva sparato alla ragazza ad Afragola lo scorso 26 maggio. Secondo i giudici, il delitto non è stato considerato crudele, ma comunque abietto e futile. La decisione cambia molte cose nel procedimento e solleva molte domande sulla natura di questa tragedia.

E' stato un omicidio abietto, futile, ma non crudele, quello di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025. A sostenerlo è la Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Alberto Della Valle ) che ha chiuso le indagini dei carabinieri di Casoria sul femminicidio della ragazzina. Martina venne trovata senza vita, con gravi ferite al capo, in un edificio abbandonato che una volta ospitava il custode del campo sportivo della città. Lì Tucci l'ha colpita alla testa, con una pietra, provocando le gravi ferite che ore dopo ne hanno determinato il decesso.

