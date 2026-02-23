Torino la rivolta del Popolo della Notte | difendere il Caat per salvare l’identità alimentare italiana

Il “Popolo della Notte” si è sollevato a Torino per difendere il Caat, un centro di distribuzione alimentare strategico. La causa è la paura di perdere prodotti italiani di alta qualità a causa di un potenziale smantellamento. Le persone si sono radunate davanti al centro, temendo che le decisioni in corso possano compromettere l’identità gastronomica del Paese. La protesta continua, mentre le autorità cercano di chiarire la situazione.

Torino, 23 feb – C’è un’Italia che non dorme per garantire che sulle tavole dei cittadini arrivi, ogni mattina, l’eccellenza del tricolore. È l’Italia dei produttori, dei grossisti e dei lavoratori del Caat (Centro Agro Alimentare Torino), oggi pronti alla barricata contro la miope proposta di imporre l’orario diurno. Una scelta che non è solo un errore logistico, ma un vero e proprio attentato alla nostra sovranità alimentare e a un modello di lavoro che affonda le radici nel sacrificio e nella qualità. Lo schiaffo alla tradizione: il fresco non aspetta i burocrati. Spostare l’orario del mercato all’ingrosso dalle tenebre dell’alba alla luce del giorno significa, nei fatti, spezzare il legame sacro tra la terra e la tavola. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

