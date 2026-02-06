Cinque nuove tessere nel mosaico Primavera

Il mercato invernale ha portato cinque nuove tessere nella rosa della Primavera 2 del Torino. Oltre alla prima squadra, anche la formazione giovanile ha visto cambiare volto, con nuovi acquisti e alcune partenze. Mister Andrea Costa ora ha più opzioni a disposizione per preparare le prossime gare.

Non solo prima squadra, ma il mercato invernale appena concluso ha portato modifiche anche alla rosa a disposizione di mister Andrea Costa: parliamo ovviamente di quella della Primavera 2 granata. Si tratta di cinque nuovi tesseramenti e cinque movimenti in uscita. Partiamo da chi contribuirà a cercare di raggiungere la salvezza da ora a fine stagione: in difesa due profili, con Mattia Mirri, 2007 dal Lentigione, e Antonino Pecorella, classe 2008 dalla Reggina. Poi tre attaccanti: sono Ousmane Conde, del 2007 e che arriva dal Felsina Calcio, Rosario Diletto, classe 2007 dal Cittadella Vis Modena, e Adam Sosna, classe 2007 dalla Juventus.

