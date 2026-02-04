Avanzamenti di grado in Questura promossi dirigente Squadra Mobile e vicecapo di gabinetto

Questa mattina, la polizia di Stato di Messina ha annunciato una promozione importante. Vittorio La Torre, attuale dirigente della Squadra Mobile, è stato promosso primo dirigente. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione per il personale, che si è riunito lo scorso 28 gennaio. La promozione porta un nuovo passo avanti nella carriera del dirigente, che ora avrà maggiori responsabilità all’interno della Questura.

In polizia dal 2008, La Torre ha inizialmente prestato servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Nuoro, per poi dirigere la Sezione Polizia Stradale di Sassari. Trasferito a Milano nel 2014, ha assunto l’incarico quale dirigente del C.O.A. (Centro Operativo Autostradale). Nel 2016 è stato assegnato alla Questura di Milano, dove ha prestato servizio alle Volanti e, successivamente, al Commissariato di Monza. Nel 2018 è entrato a far parte della Squadra Mobile di Milano quale Funzionario Responsabile della Sezione “Criminalità straniera e prostituzione”. Nel settembre 2022 è stato trasferito alla Squadra Mobile di Messina, assumendone, nel marzo 2024, la direzione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

